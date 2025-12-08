Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Freitag (05.12.2025) um 18.50 Uhr kam es an der Kreuzung Hammer Straße / Konrad-Adenauer-Ring in Beckum zu einem Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Beckumerin befuhr die Hammer Straße mit ihrem Pkw aus Richtung Hamm kommend und bog nach links in den Konrad-Adenauer-Ring ab. Ein 39-jähriger Ahlener befuhr die Hammer Straße in entgegengesetzter Richtung mit seinem Fahrzeug. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Autos. Der Ahlener wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 9.000 Euro geschätzt. Durch die Einsatzmaßnahmen kam es zu einer kurzfristigen Sperrung.

