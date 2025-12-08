Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Radfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Warendorf (ots)

Am Freitag (05.12.2025) um 15.20 Uhr kam es auf der Kaiser Wilhelm-Straße in Beckum-Neubeckum zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-Jähriger aus Neubeckum befuhr die Straße und stürzte. Er wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

