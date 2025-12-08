PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Oelde. Verkehrsteilnehmer gab Hinweis auf Alkoholfahrt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 7.12.2025 meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 16.30 Uhr eine mögliche Alkoholfahrt auf der Rhedaer Straße in Oelde. Der vor ihm befindliche Autofahrer fahre unsicher, langsam und Schlangenlinien. Bei der Polizeikontrolle war der 42-Jährige erkennbar deutlich alkoholisiert. Im Kontakt mit den Einsatzkräften zeigte er sich sehr unkooperativ und aggressiv. Die Beamten fesselten den Mann aus Rheda-Wiedenbrück und nahmen ihn zur Blutprobenentnahme mit. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

