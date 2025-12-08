PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Zwischen Samstag, 6.12.2025, 5.30 Uhr und Sonntag, 7.12.2025, 18.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Dechant-Schepers-Straße in Beckum ein. Der oder die Täter durchsuchten das Schlafzimmer nach Beute. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 11:24

    POL-WAF: Ahlen. Zwei Autofahrern Blutproben entnommen

    Warendorf (ots) - Am Sonntag, 7.12.2025 ließen Polizisten zwei Autofahrern Blutproben in Ahlen entnehmen und leiteten Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Gegen 14.00 Uhr überprüften Polizisten einen 36-Jährigen aus Hamm auf der Straße Südbrede. Bei der Verkehrskontrolle machte der Mann Angaben zu seinem Drogenkonsum. Ein von ihm durchgeführter Drogenvortest war positiv, so dass die Blutprobeentnahme angeordnet ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 11:11

    POL-WAF: Beckum. Beckumer randalierte im Biergarten einer Gaststätte

    Warendorf (ots) - Am Samstag, 6.12.2025 wurde die Polizei gegen 0.55 Uhr wegen eines Randalierers zu einer Gaststätte auf der Clemens-August-Straße in Beckum gerufen. Der 41-Jährige soll dort versucht haben, Gäste anzugreifen und wolle den Biergarten nicht verlassen. Als Polizisten dort eintrafen, lief der Beckumer einen Ledergürtel schwingend auf diese zu. Um ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 08:00

    POL-WAF: Wadersloh. Sprechstunde des Bezirksdienstes wird vorverlegt

    Warendorf (ots) - Die Sprechstunde des Bezirksdienstes Wadersloh, die ursprünglich am letzten Samstag im Monat stattfindet, wird im Dezember vorverlegt. Sie findet bereits am Samstag, 13.12.2025 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr statt. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-230 Fax: 02581/600-129 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren