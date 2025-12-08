Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Zwischen Samstag, 6.12.2025, 5.30 Uhr und Sonntag, 7.12.2025, 18.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Dechant-Schepers-Straße in Beckum ein. Der oder die Täter durchsuchten das Schlafzimmer nach Beute. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell