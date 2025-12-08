PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Autofahrern Blutproben entnommen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 7.12.2025 ließen Polizisten zwei Autofahrern Blutproben in Ahlen entnehmen und leiteten Ermittlungsverfahren gegen sie ein.

Gegen 14.00 Uhr überprüften Polizisten einen 36-Jährigen aus Hamm auf der Straße Südbrede. Bei der Verkehrskontrolle machte der Mann Angaben zu seinem Drogenkonsum. Ein von ihm durchgeführter Drogenvortest war positiv, so dass die Blutprobeentnahme angeordnet wurde.

Um 21.40 Uhr hielten Polizisten einen Fahranfänger auf dem Oestricher Weg an. Bei der Kontrolle des 19-Jährigen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Der Ahlener führte einen Drogenvortest durch, der anzeigte, dass er unter Cannabiseinfluss stand. Auch hier wurde die Blutprobenentnahme angeordnet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

