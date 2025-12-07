PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (05.12.2025) zwischen 16.00 Uhr und 19.40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Von-Oer-Straße in Oelde-Stromberg eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten das Haus. Angaben zum Diebesgut liegen zurzeit nicht vor.

Hinweise zu verdächtigen Feststellungen oder Personen nimmt die Polizei Oelde unter der Telefonnummer 02522/915-0 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 11:22

    POL-WAF: Beckum. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

    Warendorf (ots) - Am Samstag, 06.12.2025 ereignete sich gegen 18:32 Uhr in Beckum an der Kreuzung Neubeckumer Straße/Zementstraße ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 22-jähriger Beckumer bog von der Zementstraße nach rechts auf die Neubeckumer Straße ab. Dabei übersah er einen 14-jährigen Beckumer, welcher die Kreuzung mit dem Fahrrad von der Zementstraße in Richtung des Konrad-Adenauer-Rings überquerte. Der ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 08:11

    POL-WAF: Oelde. Alleinunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

    Warendorf (ots) - Am Samstag, 06.12.2025, verletzte sich um 04.30 Uhr ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer aus Oelde bei einem Verkehrsunfall aus bislang unbekannter Ursache auf der Konrad-Adenauer-Allee in Höhe des Carl-Haver-Platzes in Oelde lebensgefährlich. Der schwerverletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Unfallaufnahmeteam ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:25

    POL-WAF: Warendorf. Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (04.12.2025) in der Zeit von 17.50 Uhr bis 20.45 Uhr brachen unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser an der Buddenbaumstraße in Warendorf-Freckenhorst ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Häusern und durchsuchten diese. Angaben zum Diebesgut liegen bisher noch nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren