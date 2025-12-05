Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (04.12.2025) in der Zeit von 17.50 Uhr bis 20.45 Uhr brachen unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser an der Buddenbaumstraße in Warendorf-Freckenhorst ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Häusern und durchsuchten diese. Angaben zum Diebesgut liegen bisher noch nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell