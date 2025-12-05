PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Telgte. Einbruch in Bauhof

Warendorf (ots)

In der Zeit von Mittwoch (03.12.2025) 17 Uhr bis Donnerstag (04.12.2025) 7 Uhr brachen unbekannte Täter in den Bauhof an der Daniel-Fahrenheit-Straße in Telgte ein. Die Täter entwendeten unter anderem motorbetriebene Arbeitsgeräte. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

