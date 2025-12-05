Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Pedelec-Fahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (04.12.2025) um 15.50 Uhr kam es auf der K 51 zwischen Sassenberg-Füchtorf und Warendorf, am Abzweig nach Milte (K 18), zu einem Verkehrsunfall. Ein 88-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Pedelec den Radweg an der K 18 aus Milte kommend und wollte die K 51 queren. Hier fuhr eine 62-Jährige aus Warendorf mit ihrem Pkw in Richtung Warendorf. Der 88-Jährige wurde vom Pkw erfasst und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Er erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Sie wurde durch Rettungskräfte ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 8.200 Euro geschätzt. Der Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Die Straßen waren für die Unfallaufnahme für circa eineinhalb Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell