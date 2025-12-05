PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (04.12.2025) um 11.45 Uhr kam es in Beckum auf der Neubeckumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-Jähriger aus Bielefeld fuhr mit seinem Pkw von einem Parkplatz auf die Neubeckumer Straße. Eine 36-jährige Beckumerin fuhr mit ihrem Pedelec auf dem linksseitigen Radweg aus Neubeckum kommend in Richtung Beckum. Im Bereich der Parkplatzzufahrt kam es zum Zusammenstoß. Die Beckumerin wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf

