Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (04.12.2025) um 11.45 Uhr kam es in Beckum auf der Neubeckumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-Jähriger aus Bielefeld fuhr mit seinem Pkw von einem Parkplatz auf die Neubeckumer Straße. Eine 36-jährige Beckumerin fuhr mit ihrem Pedelec auf dem linksseitigen Radweg aus Neubeckum kommend in Richtung Beckum. Im Bereich der Parkplatzzufahrt kam es zum Zusammenstoß. Die Beckumerin wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell