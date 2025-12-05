Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (04.12.2025) um 17 Uhr kam es in Ahlen auf der Dolberger Straße kurz vor dem "Europakreisel" (Zeppelinstraße) zu einem Auffahrunfall. Eine 45-jährige Ahlenerin befuhr die Dolberger Straße in Richtung Kreisverkehr. Sie musste verkehrsbedingt anhalten. Ein 18-Jähriger aus Ahlen fuhr mit seinem Pkw hinter der Frau und fuhr auf ihr Fahrzeug auf. Die 45-Jährige wurde verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

