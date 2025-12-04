PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Unfall zwischen Auto und Pedelec mit zwei Verletzten

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 04.12.2025 gegen 15:55 Uhr ereignete sich auf der K51 in Höhe der Einmündung der Ostmilter Straße (K18) ein Verkehrsunfall. Ein 88-jähriger Radfahrer aus Warendorf befuhr mit seinem Pedelec die Ostmilter Straße von Milte kommend in Richtung Sassenberg. An der Einmündung in die K51 wollte er diese überqueren. Eine 62-jährige Warendorferin fuhr dort auf der K51 just zu diesem Zeitpunkt von Füchtorf kommend in Richtung Warendorf. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte auf die Straße und verletzte sich schwer. Da er einen Helm trug, kann dieser eine schlimmere Verletzung verhindert haben. Der 88-jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Bielefeld geflogen. Die Autofahrerin wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungstransportwagen in das Krankenhaus gefahren. Für die Unfallaufnahme musste der gesamte Kreuzungsbereich etwa eine Stunde gesperrt werden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 04.12.2025 – 08:12

    POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Zweifamilienhaus

    Warendorf (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (03.12.2025) brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Hauses an der Straße Krummer Kamp in Drensteinfurt ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per ...

  • 04.12.2025 – 08:11

    POL-WAF: Beckum. Ohne Führerschein mit nicht versichertem Fahrzeug unterwegs

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (03.12.2025) gegen 17.30 Uhr fiel Polizisten in Beckum auf der Hauptstraße der Fahrer eines "Fatbike" auf. Das Zweirad fuhr, ohne das der Fahrer in die Pedale treten musste. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug circa 40 km/h schnell war. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 39-jährigen Beckumer. Dieser ...

  • 04.12.2025 – 08:10

    POL-WAF: Ahlen. Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss aufgefallen

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (03.12.2025) fielen bei Verkehrskontrollen zwei Autofahrer auf, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Zunächst kontrollierten Polizisten um 14 Uhr auf der Kapellenstraße in Ahlen einen 26-jährigen Ahlener mit seinem Pkw. Um 18.40 Uhr fiel ein 32-Jähriger aus Ahlen bei einer Kontrolle auf der Straße Im Hövenerort mit ...

