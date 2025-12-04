Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Unfall zwischen Auto und Pedelec mit zwei Verletzten

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 04.12.2025 gegen 15:55 Uhr ereignete sich auf der K51 in Höhe der Einmündung der Ostmilter Straße (K18) ein Verkehrsunfall. Ein 88-jähriger Radfahrer aus Warendorf befuhr mit seinem Pedelec die Ostmilter Straße von Milte kommend in Richtung Sassenberg. An der Einmündung in die K51 wollte er diese überqueren. Eine 62-jährige Warendorferin fuhr dort auf der K51 just zu diesem Zeitpunkt von Füchtorf kommend in Richtung Warendorf. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte auf die Straße und verletzte sich schwer. Da er einen Helm trug, kann dieser eine schlimmere Verletzung verhindert haben. Der 88-jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Bielefeld geflogen. Die Autofahrerin wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungstransportwagen in das Krankenhaus gefahren. Für die Unfallaufnahme musste der gesamte Kreuzungsbereich etwa eine Stunde gesperrt werden.

