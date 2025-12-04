Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss aufgefallen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (03.12.2025) fielen bei Verkehrskontrollen zwei Autofahrer auf, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Zunächst kontrollierten Polizisten um 14 Uhr auf der Kapellenstraße in Ahlen einen 26-jährigen Ahlener mit seinem Pkw. Um 18.40 Uhr fiel ein 32-Jähriger aus Ahlen bei einer Kontrolle auf der Straße Im Hövenerort mit seinem Auto auf. Bei beiden Fahrern ergaben sich Hinweise auf einen Konsum von Betäubungsmitteln. Die Beamten ordneten die Entnahmen von Blutproben an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Männer ein.

