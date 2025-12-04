Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (03.12.2025) um 7.50 Uhr kam es in Warendorf an der Kreuzung Reichenbacher Straße / Splieterstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-Jährige aus Ennigerloh fuhr mit ihrem Pkw auf der Splieterstraße in Richtung Beelener Straße und wollte an der Kreuzung zur Reichenbacher Straße geradeaus weiter fahren. Ein 50-jähriger Warendorfer fuhr mit seinem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor der Reichenbacher Straße fuhr er nach links und querte die Straße. Es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto. Der Warendorfer wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Die Kreuzung wurde für circa eine Stunde für die Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden wird auf circa 3.200 Euro geschätzt.

