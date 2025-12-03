PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Supermarkt zweimal Ziel von Einbrechern

Warendorf (ots)

In der Zeit vom Samstag (29.11.2025) 21 Uhr bis Montag (01.12.2025) 6 Uhr versuchten unbekannte Täter in Drensteinfurt an der Straße Am Prillbach in einen Supermarkt einzubrechen. Hierbei wurde eine Scheibe beschädigt. Die Täter stahlen jedoch nichts. In der Nacht vom Dienstag (02.12.2025) 21 Uhr zum Mittwoch (03.12.2025) 6 Uhr brachen unbekannte Täter dann erneut in dem Markt ein. Diesmal betraten sie das Geschäft und entwendeten unter anderem Zigaretten. Wer hat dort in den Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

