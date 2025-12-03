POL-WAF: Drensteinfurt. Supermarkt zweimal Ziel von Einbrechern
Warendorf (ots)
In der Zeit vom Samstag (29.11.2025) 21 Uhr bis Montag (01.12.2025) 6 Uhr versuchten unbekannte Täter in Drensteinfurt an der Straße Am Prillbach in einen Supermarkt einzubrechen. Hierbei wurde eine Scheibe beschädigt. Die Täter stahlen jedoch nichts. In der Nacht vom Dienstag (02.12.2025) 21 Uhr zum Mittwoch (03.12.2025) 6 Uhr brachen unbekannte Täter dann erneut in dem Markt ein. Diesmal betraten sie das Geschäft und entwendeten unter anderem Zigaretten. Wer hat dort in den Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
