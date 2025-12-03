POL-WAF: Ahlen. Geparkten Audi beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Montag (01.12.2025) um 23.45 Uhr kam es in Ahlen-Vorhelm auf der Rolandstraße zu einem Alleinunfall. Ein 25-Jähriger aus Ahlen befuhr mit seinem Pkw die Rolandstraße in Richtung Vorhelm. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Der Ahlener wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. ...

