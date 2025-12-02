Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ein Leichtverletzter bei Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am Montag (01.12.2025) um 23.45 Uhr kam es in Ahlen-Vorhelm auf der Rolandstraße zu einem Alleinunfall. Ein 25-Jähriger aus Ahlen befuhr mit seinem Pkw die Rolandstraße in Richtung Vorhelm. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Der Ahlener wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt.

