POL-WAF: Sendenhorst. Alkoholisiert mit E-Scooter gefahren
Warendorf (ots)
Am Sonntag (30.11.2025) um 2.25 Uhr fiel Polizisten auf der Straße Westtor in Sendenhorst ein E-Scooter-Fahrer auf, der in starken "Schlangenlinien" fuhr und scheinbar alkoholisiert war. Bei der Kontrolle des 22-jährigen Sendenhorsters bestätigte sich der Verdacht. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann ein.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell