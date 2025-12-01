Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Freitag (28.11.2025) in der Zeit von 8 Uhr bis 23.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Bauerschaft Sunger in Sendenhorst-Albersloh ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Gebäude. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

