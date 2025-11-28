Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Struth (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Donnerstag, gegen 22.45 Uhr, über einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1003 informiert. Der Fahrer eines Audi befuhr die Landstraße aus Richtung Struth kommend in Richtung Lengenfeld unterm Stein. In einer Kurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Pkw, kam von der Straße ab und schließlich im Straßengraben zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 10000 Euro, woraufhin der Audi abgeschleppt werden musste. Außerdem wurden bei dem Unfall zwei Verkehrszeichen beschädigt, wobei ebenfalls ein Sachschaden von etwa 1500 Euro entstand. Aufgrund eines durchgeführten Atemalkoholtest, welcher einen Wert von mehr als 1,7 Promille anzeigte, wurde der Fahrer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und beschlagnahmten den Führerschein des 41-Jährigen.

