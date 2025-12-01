Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Warendorf: Festnahmen nach Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen

Warendorf (ots)

In der Nacht vom Freitag (28.11.2025) zum Samstag (29.11.2025) brachen Täter in Sendenhorst zunächst an der Münsterstraße (23.15 Uhr) und später (00.00 Uhr) an der Industriestraße in Firmenfahrzeuge ein und entwendeten Elektrowerkzeuge. Durch aufmerksame Zeugen konnte ein Fahrzeug beobachtet werden mit dem die Täter flüchteten. Dieser Pkw wurde durch Polizeibeamte an Autobahnauffahrt in Beckum angehalten. Im Auto saßen vier Männer (zwei 35 Jahre alt, sowie 29 und 28 Jahre alt). Einer kam aus Gelsenkirchen. Die anderen drei hatten keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Männer wurden festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wurden der 29-Jährige und einer der beiden 35-Jährigen am Sonntag (30.11.2025) einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete gegen die beiden Männer Untersuchungshaft an.

Zeugen die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell