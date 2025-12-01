Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Eigentümer überrascht Einbrecher

Am Sonntag (30.11.2025) um 1.35 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Kiosk an der Martinstraße in Drensteinfurt ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Der Eigentümer, der sich noch im hinteren Teil des Gebäudes befand, überraschte die Täter. Diese flüchteten daraufhin mit einem vor dem Kiosk stehenden Pkw. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

