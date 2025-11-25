PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand eines Anhängers - Polizei geht von Brandstiftung aus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße

24.11.2025, 03:50 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Montags setzten Unbekannte einen in einem Parkhaus in der Heinrich-Heine-Straße abgestellten Anhänger in Brand. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachdem die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Wolfsburg über den in Flammen stehenden Anhänger informiert wurde, rückten die Kammeraden umgehend zum Brandort aus und begannen mit den Löscharbeiten. Der Anhänger konnte kurze Zeit später vollständig gelöscht werden, wurde durch den Brand jedoch vollständig zerstört. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die Ermittler der Polizei gehen nach jetzigem Stand von einer Brandstiftung aus.

Zeugen, die zur Tatzeit Personen in der Nähe des Parkhauses bemerkt haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0536146460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

