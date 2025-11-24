Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Linienbus überfährt Kreisel - Fahrerin mit 2,7 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hattorf, L294/ Lindenkamp

21.11.2025, 20:10 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus kam es am vergangenen Freitagabend auf der Landesstraße 294 bei Hattorf am dortigen Kreisverkehr. Die Fahrerin des Busses war erheblich alkoholisiert. Sie wurde leicht verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand war der mit Fahrgästen besetzte Linienbus auf der L294 aus Mörse kommend in Richtung Hattorf unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache überfuhr die 52 Jahre alte Busfahrerin mit ihrem Fahrzeug den auf Höhe der Straße Lindenkamp befindlichen Kreisverkehr und kam daraufhin rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Der Bus touchierte im weiteren Verlauf mehrere Verkehrszeichen sowie einen Baum, geriet schlussendlich jedoch wieder auf die Fahrbahn und kam dort stark beschädigt zum Stehen. Ein Radfahrer, der sich in der Nähe des Kreisels an einem Fußgängerüberweg befand, wurde nur knapp von dem Bus verfehlt und blieb, ebenso wie die Insassen des Busses, glücklicherweise unverletzt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen am Unfallort stellte sich heraus, dass die 52-jährige Busfahrerin erheblich alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,7 Promille. Aufgrund ihrer leichten Verletzungen, die sie infolge des Unfalls erlitt, wurde sie mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Hier wurde ihr zudem eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Des Weiteren wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird nach jetzigem Kenntnisstand auf eine Summe im fünfstelligen Bereich geschätzt.

