Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Handwerker - Polizei warnt vor Betrugsmasche und gibt Präventionstipps

Wolfsburg / Helmstedt (ots)

Wolfsburg / Helmstedt

Seit Mitte September registrierte die Polizei in Helmstedt und Wolfsburg mehrere Trickdiebstähle, bei denen sich die Täter als falsche Handwerker ausgaben. Insbesondere ältere Meschen befinden sich im Visier der Betrüger. Die Polizei gibt Tipps.

In den meisten Fällen gaben die unbekannten Täter vor, von einer Firma zu kommen und die Wasserleitungen in den jeweiligen Wohnungen der Betroffenen überprüfen zu müssen. Aber auch andere Legenden sind möglich: "Es gab auch schon Fälle, in denen sich die Betrüger als Wunderheiler oder Mitarbeiter einer Telefonfirma ausgaben, die angeblich einen Telefon- oder Internetanschluss überprüfen müssten", berichtet Präventionsexperte Mario Dedolf. "Die kriminelle Kreativität der Täter kennt hier leider keine Grenzen.".

Meistens gehen die Täter strukturiert und arbeitsteilig vor: Während die Geschädigten durch einen Täter unter einem Vorwand abgelenkt werden, begibt sich mindestens ein weiterer Täter teilweise unbemerkt in die Wohnung durchsucht diese nach Bargeld und anderen Wertgegenständen wie Schmuck oder Sammlermünzen.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei davor, unbekannte Personen in die Wohnung oder ins Haus zu lassen. Auch wenn die Personen entsprechend ihres Anliegens gekleidet sind, sollte man weiterhin skeptisch sein und sich in jedem Fall einen Ausweis zeigen lassen oder bei der Firma nachfragen. Auch kann ein Nachbar oder Angehöriger im günstigsten Fall um Unterstützung gebeten werden. Auf keinen Fall sollte die Wohnungstür sowie der vermeintliche Handwerker unbeobachtet sein. Im Zweifelsfall ist es ratsam, die Polizei zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

