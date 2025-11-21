PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwerer Raub

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Goethestraße

21.11.2025, 17:40 Uhr

Zu einem schweren Raub zum Nachteil eines Ehepaares kam es am Freitagabend in der Goethestraße in Helmstedt. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand klingelten die bislang unbekannten Täter zunächst unter einem Vorwand an der Haustür des Ehepaares. Als diese die Tür öffneten, drangen die unbekannten, maskierten Täter unvermittelt in das Haus und bedrohten die Eheleute massiv. Dabei forderten sie die Herausgabe von im Haus befindlichen Wertgegenständen. Nachdem sie diese erlangt hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Hauseigentümer wurde bei der Tat leicht verletzt. Beide Opfer erlitten einen Schock. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Tatabend auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Goethestraße sowie in der näheren Umgebung beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

