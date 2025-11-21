PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfallflucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Carl-Grete-Straße

11.11.2025, 13:30 Uhr

Am Dienstagmittag des 11.11.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines Kindes. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es auf dem Gehweg in der Carl-Grete-Straße am 11.11.2025 gegen 13:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer unbekannten Frau und einem Kind. Die Frau befand sich fahrend auf einem E-Scooter und kollidierte mit dem sich ebenfalls auf dem Gehweg befindlichen Kind. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste einen Arzt aufsuchen. Die unbekannte E-Scooter-Fahrerin entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet die Fahrzeugführerin oder Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht tätigen können, sich unter der Rufnummer 05363-80970 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Jan Höltje
Telefon: (0)5361 4646 116
E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

