Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand von Stromverteilerkästen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hellwinkel, Elsterweg

19.11.2025, 19:55 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache gerieten am Mittwochabend zwei Stromverteilerkästen am Stadion am Elsterweg in Wolfsburg in Brand. Ein Zeuge bemerkte die Flammen und informierte sofort die Feuerwehr, welche unverzüglich ausrückte um den Brand zu löschen. Die Stromverteilerkästen brannten vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Brandermittler der Polizei Wolfsburg haben ihre Arbeit aufgenommen. Wie genau es zu dem Brand gekommen ist, ist Bestandteil der aktuellen Ermittlungen. Diese dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

