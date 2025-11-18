Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wolfsburg, Heßlingen, St.-Annen-Knoten

Berliner Brücke 10.11.2025, 15:28 Uhr

Wolfsburg (ots)

Am Montagnachmittag des 10.11.2025 kam es zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Die Polizei sucht Zeugen.

Durch Zeugen wurde beobachtet, wie am genannten Montagnachmittag gegen 15:28 Uhr ein Verkehrsteilnehmer beim Abbiegevorgang von der Berliner Brücke zur Dieselstraße gefährdet wurde. Bei dem unbekannten Gefährdetem soll es sich um einen dunklen VW Passat einer älteren Baureihe handeln. Der Verursacher hat zum Zeitpunkt des Vorfalls den St.-Annen-Knoten aus Richtung Berliner Ring in Richtung Berliner Brücke passiert. Der Fahrzeugführer oder weitere Zeugen die Hinweise zu dem gefährdeten Fahrzeug tätigen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

