POL-WOB: Scheiben von mehreren PKW eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg, Stadtgebiet

14.10.2025 - 14.11.2025

Seit Mitte Oktober verzeichnete die Wolfsburger Polizei gut 20 Einbrüche in PKW in Wolfsburg. Die Mehrzahl der Taten wurden im Bereich Westhagen und Detmerode registriert. Die Polizei sucht Zeugen. Die unbekannten Täter verschafften sich in allen bisher bekannten Fällen durch das Einschlagen der Seitenscheiben Zugang zum Inneren der Fahrzeuge. Im Anschluss entwendeten sie die darin befindlichen Wertsachen. Nach bisherigem Kenntnisstand haben es die Unbekannten auf keine bestimmten Fabrikate oder Modelle abgesehen. Die Polizei rät vor diesem Grund noch einmal ausdrücklich, keine Wertgegenstände im PKW zu belassen. Auch wenn Taschen oder ähnliche Gegenstände keine größeren Werte beinhalten, sollten diese keinesfalls sichtbar auf dem Sitz oder der Rückbank platziert werden, da dies einen Anreiz für mögliche Täter darstellen könnte. Zeugen, die auffällige Personen beobachten oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, umgehend die Polizei unter der Rufnummer 05361-46460 zu informieren.

