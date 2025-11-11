PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bäckerei

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kästorf, Jembker Straße

07.11.2025, 13:00 Uhr - 08.11.2025, 05:42 Uhr

Unbekannte brachen zwischen Freitagmittag und dem frühen Samstagmorgen in eine Bäckereifiliale in der Jembker Straße im Wolfsburger Stadtteil Kästorf ein. Sie entwendeten eine hohe Summe Bargeld. Ein Mitarbeiter der Bäckerei bemerkte den Einbruch und informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten durch Gewalteinwirkung auf die Haupteingangstür Zutritt zum Inneren der Bäckereifiliale. Im weiteren Verlauf öffneten sie gewaltsam zwei Kassen und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Darüber hinaus entwendeten sie zwei Tresore. Im Anschluss verließen sie die Bäckerei auf demselben Wege und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Schaden liegt nach jetzigem Ermittlungsstand im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bäckereifiliale bemerkt haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Wolfsburger Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 07:58

    POL-WOB: PKW-Führerin mit 1,39 Promille in Wolfsburg unterwegs

    Wolfsburg (ots) - Eine 51 Jahre alte Wolfsburger Fahrzeugführerin fiel den Beamten Sonntagnacht rückwärtsfahrend im Wolfsburger Stadtgebiet auf. Die Beamten wendeten ihren Funkstreifenwagen zur Verkehrskontrolle. Hierbei verloren sie den PKW kurzeitig aus dem Blick. Im nächsten Moment war dieser allerdings abgeparkt am Fahrbahnrand im Rathenauplan wahrzunehmen. Die Fahrzeugführerin flüchtete fußläufig, konnte von ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 14:13

    POL-WOB: Raub auf Tankstelle - Unbekannte verletzen 21-jährigen Mitarbeiter

    Lehre (ots) - Lehre, Berliner Straße 04.11.2025, 21:30 Uhr Zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle kam es am späten Dienstagabend in der Berliner Straße in Lehre. Ein 21 Jahre alter Mitarbeiter der Tankstelle wurde dabei leicht verletzt. Die unbekannten Täter flüchteten. Nach bisherigem Kenntnistand betraten drei bislang unbekannte, maskierte Täter gegen 21:30 ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 09:39

    POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Helmstedt (ots) - Bornum am Elm, Molkereiweg 03.11.2025, 06:30 - 17:50 Uhr Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am vergangenen Montag im Molkereiweg in Bornum am Elm. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter mittels Gewalteinwirkung auf eine Terrassentür Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren