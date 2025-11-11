Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bäckerei

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kästorf, Jembker Straße

07.11.2025, 13:00 Uhr - 08.11.2025, 05:42 Uhr

Unbekannte brachen zwischen Freitagmittag und dem frühen Samstagmorgen in eine Bäckereifiliale in der Jembker Straße im Wolfsburger Stadtteil Kästorf ein. Sie entwendeten eine hohe Summe Bargeld. Ein Mitarbeiter der Bäckerei bemerkte den Einbruch und informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten durch Gewalteinwirkung auf die Haupteingangstür Zutritt zum Inneren der Bäckereifiliale. Im weiteren Verlauf öffneten sie gewaltsam zwei Kassen und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Darüber hinaus entwendeten sie zwei Tresore. Im Anschluss verließen sie die Bäckerei auf demselben Wege und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Schaden liegt nach jetzigem Ermittlungsstand im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bäckereifiliale bemerkt haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Wolfsburger Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell