Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub auf Tankstelle - Unbekannte verletzen 21-jährigen Mitarbeiter

Lehre (ots)

Lehre, Berliner Straße

04.11.2025, 21:30 Uhr

Zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle kam es am späten Dienstagabend in der Berliner Straße in Lehre. Ein 21 Jahre alter Mitarbeiter der Tankstelle wurde dabei leicht verletzt. Die unbekannten Täter flüchteten. Nach bisherigem Kenntnistand betraten drei bislang unbekannte, maskierte Täter gegen 21:30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Während einer von ihnen an der Tür wartete, begaben sich die anderen beiden direkt hinter den Verkaufstresen im Kassenbereich und wirkten gewaltsam auf den 21 Jahre alten Mitarbeiter der Tankstelle ein. Als es den Unbekannten im weiteren Verlauf nicht gelang, die Kasse zu öffnen, ergriffen sie ein auf dem Tresen liegendes Tablet, ein Portemonnaie sowie das Scan-Gerät der Kasse und flüchteten gemeinsam in nordöstliche Richtung.

Eine sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen der Täter. Die Unbekannten waren alle ungefähr 1,80 m groß und hatten ihre Gesichter mit Tüchern bedeckt. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Berliner Straße auffällige Personen beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

