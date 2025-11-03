Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorroller in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fontanehof

02.11.2025, 23:31 Uhr

Unbekannte setzten am späten Sonntagabend einen im Fontanehof abgestellten Motorroller in Brand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Aufmerksame Zeugen stellten den brennenden Motorroller fest und alarmierten sofort die Feuerwehr. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr Wolfsburg begaben sich daraufhin unverzüglich zum Brandort und konnten den brennenden Motorroller nach kurzer Zeit löschen. Das Fahrzeug wurde durch den Brand vollständig zerstört. Der Roller auf Anordnung der zuständigen Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Braunschweig beschlagnahmt und abgeschleppt. Die Ermittler des 1. Fachkommissariats der Wolfsburger Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen und gehen nach jetzigem Kenntnisstand von einer Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen in Tatortnähe wahrgenommen haben oder die Tat beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell