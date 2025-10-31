Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gewaltsame Auseinandersetzung: 25-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Goethestraße

31.10.2025, 02:03 Uhr

Zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung kam es am Freitagmorgen in der Goethestraße/ Ecke Schillerstraße in Wolfsburg. Ein 25-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungsstand kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, welche im weiteren Verlauf eskalierte. Dabei wurde ein 25 Jahre alter Wolfsburger lebensgefährlich verletzt. Er wurde umgehend mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit den Ermittlern des 1. Fachkommissariats der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell