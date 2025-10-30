PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Wolfsburg

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, B188 in Höhe Allerparkbrücke

Wolfsburg, Porschestraße, Fußgängerzone

Wolfsburg, Stadtgebiet

27.10.2025

Die Polizei Wolfsburg stellte im Rahmen von gezielten Kontrollen am vergangenen Montag zahlreiche Verkehrssünder im Stadtgebiet Wolfsburg fest.

Die Beamten konnten auf der B188 in Höhe der Allerparkbrücke binnen einer Stunde neun Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit feststellen. Spitzenreiter war hier ein Verkehrsteilnehmer mit 29 km/h über dem erlaubten Wert von 70 km/h. Auf diesen kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 150,00EUR und ein Punkt im Fahreignungsregister zu.

Neben Kraftfahrzeugführern nahmen die Beamten auch andere Verkehrsteilnehmer in den Fokus. So konnten die Beamten in nur einer Stunde 18 Verkehrsverstöße in der Fußgängerzone der Porschestraße feststellen. Verkehrssünder waren hier neben Radfahrern auch Nutzer von sog. E-Scootern, welche sich nicht an das Fahrverbot in der Fußgängerzone hielten. Auf diese kommt nun ein Verwarngeld zu.

Abschließend stellten die Beamten bei mobilen Kontrollen im Stadtgebiet fest, dass zwei Personen unter dem Einfluss von THC (Tetrahydrocannabinol) Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr führten. Diese wurden beide einer Blutprobe unterzogen und sehen sich nun einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren und einem damit einhergehenden Fahrverbot konfrontiert.

Die Polizei wird zukünftig die Kontrollen weiterhin durchführen und bittet die Verkehrsteilnehmer eindringlich, sich an die geltenden Regeln zu halten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Jan Höltje
Telefon: (0)5361 4646 116
E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

