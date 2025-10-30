POL-WOB: Diebstähle in Supermärkten - Polizei gibt Präventionstipps
Wolfsburg / Landkreis Helmstedt (ots)
Wolfsburg, Stadtgebiet
Helmstedt, Stadtgebiet und Landkreis
In den letzten Tagen und Wochen verzeichnete die Polizei vermehrt Diebstähle von Geldbörsen in Supermärkten im gesamten Stadtgebiet Wolfsburg sowie im Stadtgebiet und Landkreis Helmstedt. Besonders ältere Menschen stehen im Fokus der Täter.
Vor diesem Hintergrund rät die Polizei, Taschen und Portemonnaies nie unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen zu lassen, auch nicht für kurze Zeit. Im besten Fall sollte das Portemonnaie oder andere Wertsachen in einer innenliegenden Jackentasche aufbewahrt werden oder, wenn eine Handtasche benutzt wird, diese mit der Öffnung zum Körper und nicht auf dem Rücken zu tragen. Auch beim Bezahlvorgang an der Kasse, sollte die Geldbörse nicht aus der Hand gelegt werden. Auf keinen Fall sollte die PIN im Portemonnaie beziehungsweise in Verbindung mit der Bankkarte gemeinsam in einer Tasche aufbewahrt werden.
Mario Dedolf, Leiter der Präventionsarbeit der Polizei Wolfsburg-Helmstedt rät: Ist es dennoch zu einem Diebstahl gekommen, sollten Geschädigte unverzüglich die Polizei informieren und die Bankkarte sperren lassen.
