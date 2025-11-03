PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mehrere Einbrüche am langen Wochenende

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hageberg, Weißdornweg

29.10.2025, 04:30 Uhr - 01.11.2025, 10:30 Uhr Wolfsburg, Klieversberg, Behringstraße 31.10.2025, 15:30 Uhr - 01.11.2025, 11:30 Uhr Wolfsburg, Virchowhang 31.10.2025, 14:00 Uhr - 01.11.2025, 13:00 Uhr Wolfsburg, Sülfeld, Katzenkamp 01.11.2025, 17:30 - 21:30 Uhr Wolfsburg, Kästorf, Leitschweg 01.11.2025, 10:00 - 16:00 Uhr Wolfsburg, Fallersleben, An der Grandkuhle 31.10.2025, 17:30 - 19:10 Uhr Wolfsburg, Sülfeld, Papenstieg 01.11.2025, 14:00 Uhr - 02.11.2025, 16:15 Uhr

Zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser kam es am vergangenen Wochenende in den Wolfsburger Stadtteilen Hageberg, Klieversberg, Sülfeld, Fallersleben und Kästorf. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter in allen Fällen durch gewaltsames Einwirken auf Fenster oder Türen Zutritt zum Inneren der Einfamilienhäuser. Dort durchsuchten sie alle Räumlichkeiten nach sich lohnendem Diebesgut. Sie entwendeten unter anderem Bargeld, Schmuck, Sammlermünzen sowie einen Tresor. Wie groß der entstandene Schaden ist, ist Bestandteil derzeitiger Ermittlungen. In allen Fällen entfernten sich die Unbekannten im Anschluss an die jeweilige Tat in unbekannte Richtung.

Dass die Taten in einem Zusammenhang stehen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Ermittler des 2. Fachkommissariats suchen Zeugen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Fahrzeuge oder Personen an den jeweiligen Tatorten beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können.

Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05362-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

