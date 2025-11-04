Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots)

Bornum am Elm, Molkereiweg

03.11.2025, 06:30 - 17:50 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am vergangenen Montag im Molkereiweg in Bornum am Elm. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter mittels Gewalteinwirkung auf eine Terrassentür Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort durchsuchten sie alle Räume nach sich lohnender Beute und flüchteten schlussendlich in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

