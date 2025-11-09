Polizei Wolfsburg

POL-WOB: PKW-Führerin mit 1,39 Promille in Wolfsburg unterwegs

Wolfsburg (ots)

Eine 51 Jahre alte Wolfsburger Fahrzeugführerin fiel den Beamten Sonntagnacht rückwärtsfahrend im Wolfsburger Stadtgebiet auf.

Die Beamten wendeten ihren Funkstreifenwagen zur Verkehrskontrolle. Hierbei verloren sie den PKW kurzeitig aus dem Blick. Im nächsten Moment war dieser allerdings abgeparkt am Fahrbahnrand im Rathenauplan wahrzunehmen. Die Fahrzeugführerin flüchtete fußläufig, konnte von den heraneilenden Beamten jedoch gestoppt werden.

Man zeigte sich vor Ort einsichtig und pustete eine Atemalkoholkonzentration 1,39 Promille.

Eine Blutentnahme und die entsprechende Strafanzeige folgten.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell