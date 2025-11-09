PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: PKW-Führerin mit 1,39 Promille in Wolfsburg unterwegs

Wolfsburg (ots)

Eine 51 Jahre alte Wolfsburger Fahrzeugführerin fiel den Beamten Sonntagnacht rückwärtsfahrend im Wolfsburger Stadtgebiet auf.

Die Beamten wendeten ihren Funkstreifenwagen zur Verkehrskontrolle. Hierbei verloren sie den PKW kurzeitig aus dem Blick. Im nächsten Moment war dieser allerdings abgeparkt am Fahrbahnrand im Rathenauplan wahrzunehmen. Die Fahrzeugführerin flüchtete fußläufig, konnte von den heraneilenden Beamten jedoch gestoppt werden.

Man zeigte sich vor Ort einsichtig und pustete eine Atemalkoholkonzentration 1,39 Promille.

Eine Blutentnahme und die entsprechende Strafanzeige folgten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Leitstelle

Telefon: 05361/4646-210
E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 14:13

    POL-WOB: Raub auf Tankstelle - Unbekannte verletzen 21-jährigen Mitarbeiter

    Lehre (ots) - Lehre, Berliner Straße 04.11.2025, 21:30 Uhr Zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle kam es am späten Dienstagabend in der Berliner Straße in Lehre. Ein 21 Jahre alter Mitarbeiter der Tankstelle wurde dabei leicht verletzt. Die unbekannten Täter flüchteten. Nach bisherigem Kenntnistand betraten drei bislang unbekannte, maskierte Täter gegen 21:30 ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 09:39

    POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Helmstedt (ots) - Bornum am Elm, Molkereiweg 03.11.2025, 06:30 - 17:50 Uhr Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am vergangenen Montag im Molkereiweg in Bornum am Elm. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter mittels Gewalteinwirkung auf eine Terrassentür Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 14:54

    POL-WOB: 35-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle und verursacht Unfall

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, Braunschweiger Tor 01.11.2025, 04:45 Uhr Ein 35 Jahre alter Fahrzeugführer entzog sich in den frühen Morgenstunden des Samstags einer Verkehrskontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei. Er verunfallte schlussendlich auf der Landesstraße 641 bei Lelm. Der 35-Jährige und seine beiden Mitfahrer konnten vorläufig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren