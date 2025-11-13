Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwerpunktkontrollen zur "Bekämpfung der Eigentumskriminalität" im Landkreis Helmstedt durchgeführt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt

11.11.2025, 14:00 - 22:00 Uhr

Mit dem Einsetzen der sogenannten "dunklen Jahreszeit" verzeichnet die Polizei alljährlich einen Anstieg der Eigentumskriminalität. Vor diesem Hintergrund führte die Polizei Helmstedt am vergangenen Dienstag Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Bekämpfung der Eigentumskriminalität" durch. Unter anderem an einer stationären Kontrollstelle in der Walbecker Straße / Anschlussstelle Helmstedt-Zentrum am dortigen Pendlerparkplatz sowie im Rahmen mobiler Verkehrskontrollen im gesamten Landkreis Helmstedt kontrollierten die Beamten insgesamt rund 70 Fahrzeuge. Bei den durchgeführten Maßnahmen trafen die Beamten keine Feststellungen in Bezug auf Eigentumskriminalität. Im Zuge der Kontrollen konnten jedoch vier Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt werden. Des Weiteren kontrollierten die Beamten zwei Fahrzeugführer, die keine entsprechende Fahrerlaubnis besaßen. Darüber hinaus hielten die Beamten einen 20 Jahre alten Fahrradfahrer an, der zuvor deutliche Schlangenlinien gefahren war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,14 Promille. Ihm wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamten ahndeten zudem diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell