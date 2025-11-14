PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Wohnungen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rabenberg, Am Stemmelteich

12.11.2025, 14:30 Uhr - 13.11.2025, 06:30 Uhr

Wolfsburg, Köhlerberg, Königswiese

10.11.2025, 07:30 Uhr - 13.11.2025, 22:30 Uhr

Zu zwei Einbrüchen in Wohnungen kam es zwischen Montagmorgen und Donnerstagabend in den Wolfsburger Stadtteilen Rabenberg und Köhlerberg. Die Polizei sucht Zeugen.

Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag und dem frühen Donnerstagmorgen durch gewaltsames Einwirken auf eine Terrassentür Zugang zu einer Wohnung in der Straße Am Stemmelteich. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich den Inhalt einer Geldkassette, die sie zuvor aufbrachen. Im Anschluss an die Tat entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Des Weiteren gelangten bisher unbekannte Täter zwischen Montagmorgen und Donnerstagabend durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Königswiese. Dort entwendeten sie ein Tresor samt Inhalt und flüchteten ebenfalls unerkannt. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Bestandteil derzeitiger Ermittlungen.

Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
