Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand eines leerstehenden Einfamilien-Fachwerkhauses

Wolfsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 05.30 Uhr zu einem Brand eines leerstehenden Einfamilien-Fachwerkhauses in Fallersleben, Sandkämper Straße. Anwohner hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese begann nach Eintreffen sofort mit den Löscharbeiten, konnte aber einen Vollbrand des Hauses nicht verhindern, so dass das Haus komplett zerstört wurde. Eine Ausbreitung des Brandes auf angrenzende Gebäude konnte allerdings verhindert werden, vorsichtshalber wurde eine sich in unmittelbarer Nähe befindliche Monteurswohnung evakuiert und die 5 Bewohner in einem durch die WVG bereitgestellten Bus versorgt. Personen wurden nicht verletzt, Hinweise auf die Brandursache konnten bislang nicht gewonnen werden, der Brandort wurde beschlagnahmt, die Brandermittlungen dauern an. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 250.000 Euro geschätzt. Eingesetzt waren neben der BF Wolfsburg auch die freiwilligen Feuerwehren der Ortsteile Fallersleben, Ehmen, Mörse und Sülfeld.

