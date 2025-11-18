Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wolfsburg, Innenstadt, Schachtweg 03.11.2025, 07:50 Uhr

Wolfsburg (ots)

Am Montagvormittag des 03.11.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand beschädigte ein Pkw ein im Schachtweg in Wolfsburg abgestelltes Fahrrad und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Verkehrsunfallstelle. Durch einen Zeugen wurde die Verkehrsunfallflucht beobachtet, dieser sprach in der Folge den Inhaber des Fahrrades an. Zum Zwecke weiterer Ermittlungen sucht die Polizei diesen Zeugen, um den Sachverhalt aufzuklären. Der Mann oder weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

