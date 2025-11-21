PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WOB: Mehrere Arbeitsmaschinen von Baustellengelände entwendet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben-Nord, Ladestraße 18.11.2025, 18:00 Uhr - 19.11.2025, 06:50 Uhr

Unbekannte brachen in der Nacht zum Mittwoch in ein Baustellengelände in der Ladestraße im Wolfsburger Stadtteil Fallersleben ein und entwendeten unter anderem mehrere Arbeitsmaschinen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Ein Mitarbeiter einer Firma bemerkte am Mittwochmorgen einen aufgebrochenen Baucontainer, woraufhin er umgehend die Polizei informierte. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter durch gewaltsames Öffnen eines verschlossenen Bauzaunes Zutritt zum Baustellengelände. Sie brachen einen Baucontainer ein und wirkten darüber hinaus mit Gewalt auf einen Planenauflieger ein. Im Anschluss entwendeten sie daraus unter anderem eine Rüttelplatte, mehrere hundert Meter Kupferkabel sowie weitere Maschinen und Arbeitsmaterialien. Der entstandene Schaden liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, die auffällige Fahrzeuge oder Personen in der Tatnacht im Bereich des Baustellengeländes bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361 46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

