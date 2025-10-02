Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Modul 3 der Grundausbildung: 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden ausgebildet.

Wenden (ots)

Ein intensiver Ausbildungsmonat liegt hinter den Feuerwehrangehörigen aus den Feuerwehren Drolshagen, Olpe und Wenden. Sie nahmen kürzlich am Truppmann-Modul 3 teil. Dieser Lehrgang ist eine der Grundlagen für den aktiven Einsatzdienst und vermittelt das notwendige Basiswissen für die vielfältigen Aufgaben im Feuerwehralltag. Im Mittelpunkt der Ausbildung stand die praktische Brandbekämpfung. Hierzu zählt nicht nur die Herstellung der Löschwasserversorgung aus offenem Gewässer und dem Hydrantennetz. Die Kameradinnen und Kameraden trainierten auch den Einsatz von Schaum, beispielsweise bei Pkw-Bränden. Die Brandbekämpfung im Gebäude über den Treppenraum sowie Löschangriffe über tragbare Leitern zählten ebenso zum Ausbildungsinhalt. Ein weiterer Schwerpunkt war die Vegetationsbrandbekämpfung, die aufgrund der zunehmenden Trockenheit im Sommer an Bedeutung gewinnt. Darüber hinaus wurden Brandeinsätze bei ausgelösten Brandmeldeanlagen praxisnah geübt. Am letzten Lehrgangstag erfolgte neben der theoretischen Leistungsüberprüfung auch eine praktische Abnahme. Dabei galt es, den bis dahin erlernten Ausbildungsinhalt aus allen Modulen in Gruppen- und Zugübungen abzurufen.

Lehrgangsleiter und stellvertretender Wehrleiter Kevin Frohnenberg zeigte sich durchweg zufrieden mit dem Leistungsstand der Teilnehmer. Ein großes Dankeschön gilt neben der guten Verpflegung durch das Restaurant Halberstadt der Firma WeberHaus GmbH & Co. KG in Hünsborn, der Firma Dy-Pack in Gerlingen sowie dem GFO-Zentrum Haus Elisabeth in Rothemühle für die Bereitstellung der Örtlichkeiten. Dadurch konnten die praktischen Übungen realitätsnäher demonstriert und durchgeführt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wenden, übermittelt durch news aktuell