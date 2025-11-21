PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwerer Raub - 58-Jähriger leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Am Alten Brauhaus 20.11.2025, 18:30 Uhr

Zu einem schweren Raub zum Nachteil eines 58-jährigen Wolfsburgers kam es am Donnerstagabend in der Straße "Am Alten Brauhaus" in Fallersleben. Der 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand war der Wolfsburger im Fallerslebener Schlosspark spazieren. Als er sich auf einem Fußweg östlich des Parks in der Nähe der Straße "Hinterm Hagen" befand, näherte sich ihm plötzlich eine unbekannte männliche Person, welche ihn mit einem Messer bedrohte und die Herausgabe der Wertgegenstände forderte. Der 58-Jährige händigte dem Unbekannten die Gegenstände aus, woraufhin dieser fußläufig in südliche Richtung auf "Hinterm Hagen" flüchtete.

Der unbekannte Täter hatte eine schlanke Statur und einen dunklen Teint. Er war mit einer dunklen Hose, einem dunklen Hoodie sowie einer schwarzen, nach hinten getragenen Cap bekleidet.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

