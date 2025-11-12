Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Umzug und eingeschränkte Erreichbarkeit des Hauptzollamts Potsdam

Neue Liegenschaft: Paradome in der Wetzlarer Straße 90, 14482 Potsdam

Das Hauptzollamt Potsdam zieht ab 14. November 2025 in das Industriedenkmal "Paradome" im Ortsteil Babelsberg, Wetzlarer Straße 90, in 14482 Potsdam. Aufgrund des Umzugs ist die Behörde voraussichtlich in der Zeit vom 14. November bis einschließlich 4. Dezember telefonisch nur eingeschränkt erreichbar. Darüber hinaus können vereinzelt Einschränkungen bis zum 17. Dezember 2025 auftreten. Eine Kontaktaufnahme per E-Mail über poststelle.hza-potsdam@zoll.bund.de ist jederzeit möglich.

Die Zollämter in Ludwigsfelde und Velten mit den Abfertigungsstellen Brandenburg a.d.H. bzw. Neuruppin sowie der Zoll am Flughafen BER unterliegen keinerlei Einschränkungen durch den Umzug des Hauptzollamts.

