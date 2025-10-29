Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Zollhund Ego lässt Cannabisschmuggel am Flughafen BER auffliegen

Zoll entdeckt knapp 16 Kilogramm Cannabis bei der Einreise aus New York

Potsdam (ots)

Knapp 16 Kilogramm Cannabis erschnüffelte Zollhund Ego am 23. Oktober in einem Koffer aus New York kommend. Eine Röntgenkontrolle des Gepäckstückes bestätigte die Auffälligkeiten. Beim Öffnen des Koffers, welcher mit einem schwarzen Kabelbinder verschlossen war, stellten die Zöllner ausschließlich insgesamt 30 in schwarze Kunststofffolie eingeschweißte Pakete fest. Zum Vorschein kam eine grün bräunliche krautartige Substanz mit einem Gesamtgewicht von 15,92 Kilogramm. Der anschließend durchgeführte Drogentest reagierte positiv auf Cannabis.

Die Reisende wurde nach Aufnahme des Gepäckstückes über die Einleitung eines Strafverfahrens belehrt und vorläufig festgenommen. Während der Beweismittelsicherung gab die nunmehr Beschuldigte an, den Koffer selbst eingecheckt zu haben. Beim CheckIn befanden sich ihren Angaben zufolge noch sämtliche persönliche Gegenstände, wie Kleidung etc. im Koffer. Sie könne sich nicht erklären wie die Substanzen in ihren Koffer gelangen konnten.

Die weiteren Ermittlungen führt nun das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg.

