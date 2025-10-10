Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Potsdamer Zoll stößt bei Fahrzeugdurchsuchung auf geladene Schreckschusswaffe und 10.000 Euro Bargeld

Vermeintlicher Besitzer gibt sich unwissend

Potsdam (ots)

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Cottbus durchsuchte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit Anfang Oktober Wohnungen und Fahrzeuge von Betreibern eines ehemaligen Pizzalieferservices sowie deren damaligen Geschäftsräume in Königs Wusterhausen.

Auf der Suche nach Beweismaterial, welches Aufschluss über mögliche Schwarzarbeit liefern sollte, entdeckten die Einsatzkräfte des Hauptzollamts Potsdam eine hinter der Verkleidung eines auf den Beschuldigten zugelassenen Fahrzeugs versteckte geladene Schreckschusswaffe, ein aufgeladenes Smartphone und 10.000 Euro in bar.

Eine vorherige Abfrage im Waffenregister ergab keinerlei Hinweise auf mögliche Waffen. Auch der vermeintliche Besitzer gab sich unwissend.

Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde seitens der Landespolizei Brandenburg eine entsprechende Anzeige gefertigt und die Waffe beschlagnahmt. Auch die 10.000 Euro in bar wurden zum Zwecke späterer Vermögensabschöpfung vorläufig sichergestellt.

