POL-WOB: PKW-Dieb festgenommen

Königslutter, Süpplingenburg, Kaiser-Lothar-Straße 21.11.2025, 08:02 Uhr

Die Polizei in Königslutter konnte am Freitagmorgen einen PKW-Dieb in der Kaiser-Lothar-Straße in Süpplingenburg festnehmen, welcher zuvor mit seinem Fahrzeug aus einer Verkehrskontrolle flüchtete und im Anschluss einen Verkehrsunfall verursachte.

Am Freitagmorgen erhielt die Polizei den Hinweis, dass ein entwendeter PKW auf der B1 von Bornum nach Königslutter unterwegs sei. Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagen der Polizei in Königslutter zur Fahndung nach dem roten Mercedes Benz entsandt. Die Beamten konnten den Mercedes in Königslutter in der Straße "Amtsgarten" feststellen. Bevor eine Kontrolle stattfinden konnte, beschleunigte der Fahrer unvermittelt und entzog sich so den polizeilichen Maßnahmen. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr er die L644 in Richtung Süpplingenburg. Die Beamten folgten dem Fahrzeug mit ausreichendem Abstand. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verlor der Fahrer innerhalb der Ortschaft die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin es in der Kaiser-Lothar-Straße zu einer Kollision mit der Mauer einer Scheune kam. Im Anschluss durchbrach der PKW einen auf der gegenüberliegenden Seite befindlichen Zaun. Der Fahrer des PKW versuchte, sich anschließend zu Fuß vom Unfallort zu entfernen, konnte aber durch nacheilende Polizeibeamte gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der 33-Jahre alte Führer des PKW wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins das Helmstedter Klinikum gebracht. Da die Beamten im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen feststellten, dass der 33-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm im Krankenhaus zudem eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er dem Gewahrsamsbereich der Polizeiinspektion Wolfsburg in der Heßlinger Straße zugeführt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Freitagmittag vor Ort entlassen.

